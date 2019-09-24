В Хмельницком на территории военной части старший солдат-контрактник, не справившись с управлением военным автомобилем "Урал 4320", врезался в бетонную электроопору, в результате чего погиб военнослужащий, находившийся в кузове автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) во вторник.

Фото: dbr.gov.ua

Производство квалифицировано по ст.415 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что причинило пострадавшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель пострадавшего).

Санкция статьи предусматривает в случае доказательства вины солдата-контрактника наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, что в аквапарке Хмельницкого взрослые и дети надышались ядовитым хлором.

Также мы писали о том, что под Хмельницком Ford влетел в электроопору, на месте аварии сразу погибли четыре человека.