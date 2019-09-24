Глава США Дональд Трамп во вторник, 24 сентября, заявил об одобрении публикации неотредактированной полной версии телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", - написал он в Twitter.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", - добавил Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Ранее "Страна" писала, что Трамп заявил, что не требовал у Зе расследования дела Байдена в обмен на военную помощь