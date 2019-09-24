Компания "Киевстар" предупредила своих абонентов об изменениях в тарифах с 1 октября 2019 года, сообщает сайт компании.

Оператор анонсировал запуск новой линейки для пользователей фиксированного доступа во всемирную сеть "Домашний интернет". А также для тех, кто подключился к нескольким услугам (мобильная связь, фиксированный интернет, телевидение) в комплексных пакетах "Киевстар Все вместе".

Компания не раскрыла подробностей будущих тарифов, но предупредила, что с 1 октября отправит в архив сразу 6 тарифных планов. Какое-то время абоненты, подключенные к ним, смогут продолжить пользоваться услугами на прежних условиях. Но новые клиенты не смогут подключится к ним. Впрочем, практика показывает, что надолго на "тарифном складе" устаревшие пакеты также не остаются.

Уже сейчас абоненты не смогут подключиться к таким тарифным планам:

"Киевстар Все вместе. Игровой" (переименован в "Киевстар Все вместе. Игровой 2019").

"Киевстар Все вместе. Плюс".

"Киевстар Все вместе. Смарт".

"Киевстар Все вместе. Экстра".

"Безлим 100" (переименован в "Безлим 100_2018").

"Безлим 300".

На официальном сайте будущие изменения "Киевстар" объяснил тем, что новые пакеты линеек "Домашний интернет" и "Киевстар Все вместе" получат "большее функциональное наполнение". Хотя все прежние аналогичные заявления оператора на практике означали повышение тарифов.

Что совершенно точно подорожает, так это ежемесячная ежемесячная аренда ТВ-тюнера: с указанной даты со всех абонентов "Киевстар" станет брать по 35 грн. Прежде для тех, кто подключился до 9 октября 2018 года и после 10 октября 2018 года стоимость этой услуги составляла, соответственно, 20 грн./мес. и 30 грн./мес.

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Однако это далеко не все новости от оператора. С 1 октября 2019 года изменения коснуться и абонентов предоплаченной мобильной связи "Киевстара". Не раскрывая подробностей, оператор пообещал "расширить возможности для общения" данной категории пользователей.

Пока известно, что компания прекратит подключение и закроет переход на следующие тарифы:

"Безлим Соцсети".

"Безлим Мессенджеры".

"Безлим Видео".

"Киевстар" также предупредил о переименовании ряда пакетов:

"Максимальный Безлим" - в "Максимальный Безлим 2018"

"Киевстар Комфорт" - "Киевстар Комфорт 2018"

"Дайте Еще!" - "Дайте Еще! 2018".

Подключение и переход на них оператор также закроет с 1 октября этого года. Но все существующие абоненты смогут пользоваться ими и дальше.

Напомним, что в Украине услугой переноса номера воспользовались почти 10 тысяч абонентов, в минусе оказался только Киевстар.

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