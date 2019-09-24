Глава США Дональд Трамп призвал государства во всем мире отвергнуть глобализм и выступил в защиту национального суверенитета стран.

Об этом он сообщил во время выступление на Генеральной Ассамблее ООН, передает Reuters.

Трамп сообщил, что мудрые лидеры ставят на первое место свой народ и страны.

"Свободный мир должен охватывать свои национальные основы. Он не должен пытаться стереть или заменить их. Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам", - сказал президент США.

Напомним, Трамп заявил, что продолжит задерживать выплаты военной помощи Украине, пока Европа не начнет оказывать помощь Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. В рамках поездки он примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН и проведет встречу с Дональдом Трампом.