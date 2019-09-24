Ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без надлежащих оснований. Так премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал Украинской правде обращение части работников Минздрава к нему по поводу ситуации, которая сложилась в министерстве.

"Сегодня работники Министерства здравоохранения обратились ко мне с открытым письмом, чтобы привлечь внимание к проблемы внутри министерства. Мы внимательно изучаем ситуацию. Я уважаю право на выражение своей позиции каждого работника Минздрава. Уверен, что ни один честный, профессиональный и компетентный человек не должен быть уволен с должности без достаточных оснований", - заявил Гончарук.

Также, по его словам, он не сомневается в профессиональных качествах новой руководительницы Министерства Зоряны Скалецкой.

"Насколько я знаю, госпожа Скалецкая сейчас в командировке в Нью - Йорке, где участвует в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Уверен, что после своего возвращения, Зоряна найдет пути решения проблемы внутри Минздрава", - сказал премьер.

Напомним, в открытом обращении работники Минздрава говорят, что их вытесняют из министерства, а также утверждают, что "давление на руководство директоратов - пример политических репрессий".

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