Глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Как сообщается, встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Был затронут вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли", - говорится в сообщении.

"Во время встречи обсудили важность продолжения санкционной политики в отношении России. Премьер-министр Италии отметил, что санкции не могут быть сняты, пока не восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - говорится в сообщении.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Среди прочего была отмечена активизация сотрудничества в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский поздравил Конте с недавним переназначением на должность и формированием нового коалиционного правительства, а также пригласил осуществить визит в Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступит первым во время второго дня общих дебатов в ООН.

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