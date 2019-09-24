Госбюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, позволивших автомобилю с экс-супругой бывшего главы Нацполиции Сергея Князева вывезти за границу незадекларированные наличные на сумму более полмиллиона евро. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи под руководством Генпрокуратуры расследуют дело "после распространения информации в СМИ". ГБР сообщает о 650 тысячах евро, незаконно вывезенных за границу из-за халатности таможенников.

Действия сотрудников таможенного поста Львовской таможни ГФС квалифицировали по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса - невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия. Таможенникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

До этого появилась информация, что бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию Князеву остановили на польской границе с крупной суммой денег. Помимо Князевой были задержаны граждане Украины Вадим Каган и Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик. Польские СМИ сообщали о 500 тысячах евро.

Сергей Князев заявил, что деньги принадлежат не Виктории, а ее работодателю, который ехал вместе с ней.

Детально эту историю мы разбирали в материале Сотни тысяч кэша и белый "Мерседес". Что произошло с бывшей женой главы Нацполиции на польской границе.