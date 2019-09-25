25 сентября НБУ снизил курс доллара на 12 копеек - до 24,20 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,10 грн, продают за 24,15 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 23,90 до 24,15 грн и продают от 24,17 до 24,90 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 25 сентября

Курс НБУ сегодня - 24,20 грн, то есть доллар снизился на 12 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,20 грн - покупка и 24,23 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 24,10 грн, средняя продажа - 24,15 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка - от 23,90 до 24,15 грн и продажа - от 24,17 до 24,90 грн. В Приватбанке стоимость валюты такая: покупка - 24 грн, продажа - 24,35 грн.

Прогнозы

Финансисты обещают, что до конца недели доллар опустится ниже 24 грн. На снижение курса валюты влияют рекордный урожай зерновых и низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

К Новому году курс доллара установится на уровне 26-27 грн. Частный бизнес спрогнозировал на 2020 год курс доллара на уровне 28 грн. Согласно прогнозу правительства, курс доллара в следующем году будет 28,2 грн/долл (прогноз был сделан в мае, с тех пор он не обновлялся).