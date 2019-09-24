В ночь на четверг, 26 сентября, в нескольких регионах Украины прогнозируется холодная осенняя погода. При этом сохраняется повышенная пожароопасность. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют небольшие дожди на Западе.

В Северном регионе: Сумах, Чернигове и Житомире ожидается +13...16 днем и -1...-3 ночью.

В Центральном регионе: Виннице, Черкассах, Кропивницком, Виннице ожидается +15...19 и -1...-3.

В Киеве температура днем +14...16, ночью 0...-2.

В Восточном регионе: городе Днепр, Запорожье, Полтаве, Харькове на почве также могут быть заморозки. Температура +14...18 днем, и -1...-3 ночью. На Донбассе также +13...15 и -1...-3.

На Западе: Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком возможны осадки. Днем +16...18 и ночью -1...-3. На Закарпатье +16...18 и +8...10 соответственно.

Теплей всего будет в Южном регионе. В Одессе, Николаеве и Херсоне +18...21 и 7...12 в ночное время. А в Крыму еще купаются.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Сумской области открыли первый в Украине музей экспонатов социализма. В лесной экспозиции представлены памятники Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Михаилу Фрунзе и другим советским лидерам.

Напомним, что в Польше уполномоченная по правам человека Людмила Денисова констатировала рост эксцессов дискриминации и вражды к украинцам.