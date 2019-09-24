Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, выступит первым во время второго дня общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которые являются основными выступлениями, где поднимаются наиболее волнующие мировое сообщество вопросы.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина.

"Владимир Зеленский выступает на уровне наивысших руководителей государств, в общих дебатах. Его выступление открывает завтра (25 сентября – Ред.) второй день этих дебатов, и это очень весомо. Сегодня на общих дебатах выступает президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, их открывает генсек ООН Антониу Гутерриш", - сообщила она.

По ее словам, общие дебаты – это основные выступления, где поднимаются вопросы, которые больше всего волнуют мировое сообщества, и где страна имеет возможность проговорить основные вопросы, которые стоят в ее повестке дня на мировой арене.

"На общих дебатах страны представлены на наивысшем уровне, президентами, премьер-министрами или другими главами государств, либо же главами делегаций от стран", - указала она.

Как добавила Мендель, помимо общих дебатов в ООН происходят дополнительные выступления представителей различных государств, которые касаются профильных тем. Например, это могут быть выступления, посвященные исключительно климатическим изменениям, энергетике и другим темам.

Отметим, что выступление Зеленского состоится в 16:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что появилось видео выступления Дональда Трампа на Генассамблее ООН с переводом на русский.

Также мы писали, что Зеленского, как и Порошенко, не включили в график выступлений лидеров стран на Генассамблее ООН .