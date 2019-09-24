Руководитель делегации МВФ в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год, в котором "силовики и чиновники в плюс, а сироты в минус". Об этом сообщает пресс-служба парламента Украины.

"Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден (...) положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг", - отмечается в сообщении.

20 сентября руководитель Миссии МВФ в Украине встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Были затронуты вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации по ПриватБанку.

Как сообщала "Страна", половину доходов бюджета съедают долги, еще четверть - затраты на армию и силовиков.

Видео: youtube.com/Страна.ua