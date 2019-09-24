Валютные торги на межбанке во вторник, 24 сентября, прошли в диапазоне 24,20-24,21 грн./$, что на 10 копеек ниже вчерашних показателей. Об этом сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, пишет UBR.ua.

Лишь в самом конце дня котировки немного скорректировались: последние сделки проходили в рамках 24,22-24,25 грн./$. И это даже невзирая на то, что дефицита гривны на рынке не наблюдается. Объем свободной ликвидности вырос на 3,1 млрд грн. и составил 112,1 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 6,3 млрд грн. до 63,4 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 3,2 млрд грн. и составил 48,7 млрд грн.

"Котировки просели с самого утра в ожидании роста валютного предложения в связи с сегодняшним аукционом Минфина по продаже гривневых ОВГЗ, мотивировав НБУ выкупать валюту. Индикатор 24,2 стал локальным курсовым дном, ниже которого рынок был не готов опускаться", - добавил Куринной.

Объем сегодняшних торгов казначеи оценили в $200 млн. Это немало для рядового дня на межбанке, однако не дотягивает до вчерашних показателей: в понедельник он достигал $250 млн.

"Главным игроком на межбанке сегодня снова был НБУ. Регулятор по разным оценкам выкупил $60-80 млн. Главными продавцами валюты были нерезиденты, которые продолжали скупать гривну под покупку минфиновских ОВГЗ. Но я бы не стал сбрасывать со счетов общие настроения на рынке: грядущее открытие рынка земли и амнистия капиталов уверенно толкают гривну к 20,0 грн./$", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

И отметил, что сейчас курсовые ориентиры устанавливает наличный рынок, который снижается быстрее, чем межбанк. К вечеру вторника менялы на черном рынке опустили курс продажи до 24,14-24,15 грн./$. А выкупали доллары по 24,10-24,13 грн./$.

Фото: ubr.ua

"Есть еще одна интересная особенность, вызванная ревальвацией. Туристические агентства, которые и раньше выставляли клиентам не слишком лояльный курс, придумали новый способ заработать на укреплении гривны. Отдельные компании начали повышать валютный прайс за путевки, объясняя это тем, что "старая цена была сформирована по более высокому курсу". То есть фактически зафиксировали свой ценник в гривне. Хотя с контрагентами они рассчитываются в валюте", - обратил внимание Невмержицкий.

Между тем в банковских кассах за сегодняшний день котировки практически не изменились. В среднем валюту здесь продают по 24,25-24,35 грн./$. Минимальный ценник с утра просел на 4 копейки до 24,16 грн./$. А курс покупки "американца" преодолел рубеж 24,0 грн./$ - валюту у людей выкупают в рамках 23,95-24,20 грн./$.

В прогнозах относительно торгов в среду финансисты единодуший не проявили. Олег Куринной полагает, что сделки будут проходить в диапазоне 24,20-24,30 грн. за доллар США. А Невмержицкий допускает просадку до 24,15-24,25 грн./$, напоминая, что завтра день расчетов нерезидентов за купленные сегодня гривневые ОВГЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали о том, что в понедельник курс гривни на межбанке укрепился до 24,31 грн/$1.