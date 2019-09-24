В Европейском суде приняли решение в пользу Google в рамках дела о примении законодательства о так называемом "праве на забвение", постановив, что сервисы не обязаны соблюдать этот закон вне Евросоюза, передает Интерфакс.

Как сообщается, в 2014 году "право на забвение" (также "право быть забытым") стало частью законодательства Евросоюза.

В 2015 году Европейский суд обязал интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по их требованию, если такая информация устарела, является ложной или нарушает их право на неприкосновенность личной жизни.

Решение Европейского суда, обнародованное во вторник, является крупной победой для Alphabet и ее подразделения Google, которое в течение четырех лет вело спор с французским регулятором о применении этого права, в частности, о том, следует ли распространять жесткие нормы ЕС на пользователей по всему миру. После того, как французский регулятор оштрафовал компанию на 100 тыс. евро в 2016 году, дело было передано в Европейский суд.

Все это время Google и сторонники свободы слова утверждали, что распространение требований законодательства о "праве на забвение" на страны за пределами ЕС будет являться нарушением их суверенитета и даст возможность диктаторам и тиранам контролировать контент за пределами их государств, пишет The Wall Street Journal.

"Приятно видеть, что суд согласился с нашими аргументами", - отмечает Питер Флейшер, отвечающий в Google за безопасность частных данных.

Во вторник Европейский суд признал, что страны за пределами ЕС могут иметь другой подход к вопросу о "праве на забвение".

Тем не менее, суд не дал Google полного права отклонять требования европейцев об удалении информации о них по всему миру. Европейские власти по-прежнему могут потребовать удаления определенной ссылки во всех версиях поисковой системы, соблюдая при этом баланс между правами граждан и свободой слова.

Отмечается, что за последние пять лет Google удалила более 1,6 млн ссылок из поисковой выдачи в Европейском союзе по требованию граждан, но эти данные все равно сохраняются в поисковых запросах за пределами Европы.

Ранее сообщалось, что Google потратит 3 миллиарда евро на дата-центры в Европе.

Также мы писали, что Google создала квантовый суперкомпьютер, который считает в 1,6 миллиарда раз быстрее, чем ближайший конкурент.