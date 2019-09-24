Во вторник, 24 сентября 2019, президент США Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблее ООН, проходящей в Нью-Йорке. Его выступление с переводом показал телеканал NewsOne.

Дональд Трамп коснулся успехов по борьбе с безработицей в США, ситуации с Китаем и Ираном, а также противостоянии с глобалистами.

Также он заявил о намерении прекратить американскую политику "бесконечных войн" и призвал мигрантов не ехать в США.

Видео: youtube.com/NEWSONE

Как сообщала "Страна", американский президент Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны оказывать больше финансовой помощи Украине. В частности, он упомянул Германию и Францию.

Напомним, что глобальную компанию по дискредитации Дональда Трампа в СМИ и соцсетях финансирует представитель глобалистов Джордж Сорос.