Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов во вторник на фоне признаков восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников, пишет Интерфакс.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 кв подешевели на $1,28 (1,98%) - до $63,49 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $1,08 (1,84%) - до $57,56 за баррель.

Некоторые инвесторы надеются, что производство нефти в Саудовской Аравии, пострадавшее в результате нападения дронов, удастся по большей части восстановить до конца месяца, пишет The Wall Street Journal.

"Время покажет, насколько эти надежды верны, но рано или поздно производство вернется на рынок", - отмечают аналитики Enverus, слова которых приводит издание.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, компания Saudi Aramco восстанавливает загруженность НПЗ в стране до прежних уровней после сокращения объемов нефтепереработки для выполнения обязательств по экспортной поставке топлива.

По данным экспертов компании Orbital Insight, после атак на объекты нефтяной инфраструктуры, сокративших добычу нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки, страна снизила нефтепереработку примерно на 1 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Напомним, что в конце прошлой недели Brent поставила ценовой рекорд с апреля 2018 года.

Также мы писали о том, что нефть подорожала на информации о медленном восстановлении мощностей в Саудовской Аравии.