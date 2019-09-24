Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов прекратить докучать ее семье и перестать спекулировать на теме тяжелой болезни ее матери. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра", — написала Заворотнюк.

Кроме того, девушка опровергла сообщения о том, что ей якобы предлагали несколько миллионов рублей за участие в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1". "Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", — отметила она.

Скриншот: Instagram/anna_zavorotnyuk

Перед этим, 23 сентября, стало известно, что в результате трехнедельного наблюдения врачи пришли к выводу, что опухоль Заворотнюк неоперабельна. Пациентка клиники, в которой находится актриса, заявила, что медики прекратили ее лечение. В свою очередь представительница Заворотнюк Марина Потапова отказалась подтверждать или опровергать эту информацию. "Я ничего не комментирую", — заявила она.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк был обнаружен рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября известно, что 48-летняя актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.