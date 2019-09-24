Президент Дональд Трамп заявил о намерении прекратить американскую политику "бесконечных войн". Об этом он сообщил в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября 2019 года.

Также Трамп коснулся успехов в борьбе с безработицей в США, ситуации с Китаем и борьбе народов с глобалистами.

С 16:31, видео: youtube.com/NEWSONE

Как сообщала "Страна", еще летом 2019 Трамп дал указание начать вывод американского военного контингента из Афганистана. "Он четко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска", - сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее, в декабре 2018 Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. Основное скопление военнослужащих США наблюдается на северо-востоке Сирии, на границе с Ираком, и к северу от центральных районов – от Пальмиры до северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Это пустынная местность с богатейшими нефтяными месторождениями