Во вторник, 24 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,215 грн/$1 с 24,31 грн/$1 в предыдущей рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,20-24,23 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 25 сентября официальный курс 24,209491 грн/$1. По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 сентября укрепился до 24,2057 грн/$1 с 24,3315 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 25 сентября до 24,209491 грн/$1 по сравнению с 24,327195 грн/$1 на 24 сентября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры сообщили, что будет с курсом доллара на следующей неделе, пока гривня бьет все рекорды.

Также мы писали, что банкиры дали прогноз, что произойдет с курсом гривни до конца недели.