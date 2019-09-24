Заместитель мэра Киева Александр Спасибко вслед за еще одним замом - Дмитрием Давтяном, заявил, что не собирается писать заявление об увольнении. Об этом он заявил в Facebook.

"Во-первых, заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду. История вопроса. На прошлой неделе председатель КГГА действительно обратился с просьбой написать заявление об увольнении. Без объяснений или жалоб на мою работу. Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте", - написал он.

Также по его словам, он узнал о своем увольнении утром в понедельник "как о решенном уже вопросе, узнаю по трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны".

Спасибко заявил, что он не хочет быть человеком, на "которую возлагают ответственность за провалы", которые он не совершал. Он написал, что о своих дальнейших решениях и шагах сообщит позже.

Скриншот: facebook.com/ Александр Спасибко

Напомним, что 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении. Давтян в КГГА работал над проектами транспортной инфраструктуры, а Спасибко на Генпланом города.

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