Во вторник, 24 сентября, американский президент Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны оказывать больше финансовой помощи Украине, передает Интерфакс.

"Я настаиваю на том, чтобы Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" - спросил Трамп, беседуя с журналистами "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что больше помощи Украине должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Кроме того, лидер США снова сообщил, что в конце июля у него состоялся "превосходный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он не оказывал на него никакого давления.

"Когда вы увидите стенограмму разговора, которую, я предполагаю, вы увидите в определенный момент, вы поймете, что этот телефонный разговор был превосходным, он просто не мог быть лучше. И даже украинская сторона опубликовала заявление, что это был прекрасный разговор, и не оказывалось никакого давления", - сказал он.

При этом, Трамп предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

"Мое недовольство (Европой - Ред.) сохраняется. И я бы вновь заморозил (средства - Ред.), и я буду замораживать (средства - Ред.) до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - заявил Трамп журналистам "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время он подчеркнул, что США направили Украине ранее обещанные средства. "Что касается тех средств, то средства были выплачены, они были полностью выплачены", - сказал Трамп.

12 сентября американские СМИ сообщили, что администрация президента США приняла решение разблокировать ранее замороженные $250 млн, выделяемых на военные нужды Украины.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон был намерен дополнительно выделить $250 млн.

Затем в СМИ появились сообщения, что заморозка помощи Украине была связана с попытками Трампа инициировать на Украине расследование против сына участника президентской гонки в США Джо Байдена - Хантера.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.