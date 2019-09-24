В Сумской области открыли первый в Украине "Парк советского периода". Экспозицию произведений искусства выставили на обозрение в Спадщанском лесу под Путивлем. Об этом сообщают "Любимые Сумы" во вторник, 24 сентября.

Экспонаты в музей под открытым небом привозили из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Среди них памятники Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, Михаил Фрунзе и другим деятелям советской эпохи.

Открытие парка состоялось 22 сентября в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.

"Первый в Украине и четвертый в мире... Реализация такого проекта это коллективный труд. Не все еще реализовано, но первый шаг сделан", - сообщил экс-главный архитектор Сум Владимир Быков, который занимался парком.

Фото: like.sumy.ua

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