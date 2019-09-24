Польская прокуратура подозревает Викторию Князеву, бывшую супругу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, который сегодня подал в отставку, в причастности к отмыванию денег. Об этом сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Артур Шикула, передает Польское радио.

"Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура в Замостье", - говорится в сообщении.

По его словам, задержание прошло в субботу, 21 сентября, на пункте пропуска "Гребенне - Рава-Русская". Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.

До этого появилась информация, что бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию Князеву остановили на польской границе с крупной суммой денег. Помимо Князевой были задержаны граждане Украины Вадим Каган и Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик.

Сергей Князев заявил, что деньги принадлежат не Виктории, а ее работодателю, который ехал вместе с ней.

Детально эту историю мы разбирали в материале Сотни тысяч кэша и белый "Мерседес". Что произошло с бывшей женой главы Нацполиции на польской границе.