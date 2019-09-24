Глава Национальной полиции Сергей Князев, сегодня объявивший об отставке, заявил ,что уходит из-за того, что "его имя используют в политических дрязгах, и это неприемлемо для полиции".

В беседе со "Страной", комментируя ситуацию о том, что сподвигло его к отставке и соответствует ли действительности информация о том, будто главу Нацполиции вынудили "слиться" он заявил следующее: "Послушайте, я такой взрослый, что копать под меня - это, "до свидания". На каждый роток не накинешь платок. Если вы хотите понять мотивы моего решения, послушайте три последние минуты моего выступления, там все как есть".

В конце своей пресс-конференции Сергей Князев заявил, что "его имя используют в политических дрязгах, и это неприемлемо для полиции, которая должны быть вне политики".

Отметим, что об увольнении главы Нацполиции заговорили еще вчера, после скандала с его бывшей женой. Викторию Князеву остановили на польской границе с крупной суммой денег.

Сергей Князев заявил, что деньги принадлежат не Виктории, а ее работодателю, который ехал вместе с ней.

Детально эту историю мы разбирали в материале Сотни тысяч кэша и белый "Мерседес". Что произошло с бывшей женой главы Нацполиции на польской границе.