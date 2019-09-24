41-летний украинский военный, ветеран АТО Василий Давыденко, который в 2014 - 2015 годах воевал на Донбассе, совершил каминг-аут и стал вторым открытым геем-военным после Виктора Пилипенко. Об этом пишет ВВС Украина.

Василий Давыденко по образованию юрист, он служил в ВСУ, а после перешел в добровольческий батальон, который входил в состав Нацгвардию. С ним он летом 2014 года поехал в Луганскую область на фронт.

Причиной принять такое решение стала любовь. На Донбассе служил любимый человек Василия - Арсен. С ним он познакомился в интернете в феврале 2014 года, долгое время они переписывались, а потом и встретились, когда тот ехал в свою военную часть из Одессы через Львов, где жил Василий.

"Я сам себя не узнавал. Это была платоническая любовь. Мы на телефоне сидели по несколько часов, в соцсетях вели тонны переписки", - рассказал Василий Давыденко.

Василий и Арсен. Фото: bbc.com

Когда Арсена отправили в АТО, Василий тоже поехал на фронт - в город Счастье, где служила часть его любимого человека. "В Счастье мы были счастливы", - сообщил Василий. Но в январе 2015 Арсен погиб под Луганском.

"В тот день, когда я получил сообщение о гибели, я дотерпел до вечера, потом включил музыку и начал плакать. Я так плакал, что даже захлебывался. Там нельзя было кричать - в 800 метрах от нас стояли сепаратисты. Я плакал у самого себя. Сказал своим собратьям, что произошло. Потом были тяжелые обстрелы - и это как-то притупилось... Когда вернулся в Ивано-Франковск в марте 2015-го, я закрылся в квартире и дал себе волю. Как я там рыдал ... Я кричал от боли безумно", - рассказал Василий Давыденко.

Затем Василий лежал четыре месяца в госпитале с контузией. После этого по состоянию здоровья он был вынужден оставить службу.

Василий Давыденко. Фото: bbc.com

Что касается каминг-аута среди побратимов, Давыденко рассказывает, что сослуживцы приняли его таким, какой он есть.

"Я просто заявил, что я такой. Все. Я с этого начал: я гей. У кого есть вопросы? Задавайте - буду отвечать. Мне надоело прятаться от самого себя. Когда человек становится собой, на него нельзя повесить клеймо", - сказал Давыденко.

Напомним, в этом году на Марше равенства в Киеве впервые была колонна военных, которые являются или поддерживают ЛГБТ.

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