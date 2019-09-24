Пожилая француженка решила выяснить стоимость "старой иконы", висевшей у нее над плитой, после чего обнаружилось, что это утерянный шедевр эпохи Проторенессанса. По данным экспертов, его автор - флорентийский живописец Чимабуэ, живший в XIII веке (~1240 - ~1302).

Картина "Осмеяние Христа" входит в полиптих Чимабуэ - серию из восьми работ, изображающих Страсти Христовы и Распятие.

"В подлинности найденного произведения искусства нет никаких сомнений. Картина написана той же рукой, что и другие работы Чимабуэ", - заявил авторитетный французский искусствовед Эрик Тюркин. Его цитируют газеты Le Figaro, The Art Newspaper и ВВС.

Картина проходит анализ инфракрасным излучением. Он должен окончательно подтвердить ее принадлежность к полиптиху Чимабуэ, датирующемуся 1280-ми годами - эпохой Проторенессанса, предшествовавшей Раннему Возрождению.

Картина "Осмеяние Христа" обнаружилась в городе Компьень на севере Франции, недалеко от Парижа. Картина висела прямо над плитой в доме пожилой женщины, полагавшей, что это икона.

Шедевр XIII века может уйти на аукционе, который пройдет во Франции 27 октября. Ожидается, что его цена может достичь 6 млн евро. Работы Чимабуэ, также известного как Ченни ди Пепо, навеяны византийским искусством и выполнены на деревянных панелях с золотым фоном. Другие его работы хранятся в Национальной галерее в Лондоне и музее Frick Collection в Нью-Йорке.

Как сообщала "Страна", бельгиец познакомился с человеком, который был по уши в долгах. Чтобы выручить бедолагу он купил за небольшую сумму у него изображение Иисуса. На днях друзья посоветовали отдать картину на экспертизу. Выяснилось, что картина стоит по меньшей мере 30 миллионов евро.

Также стало известно о том, что картина загадочного современного художника Бэнкси эффектно самоуничтожилась после того, как ее продали за $1,4 млн.