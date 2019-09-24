Известная украинская журналистка Соня Кошкина показала копии "офшорного договора" между олигархом Игорем Коломойским и Савиком Шустером. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале во вторник.

По ее словам, договор ей передал, как и обещал в прямом эфире канала "Украины", сам Коломойский. При этом она опубликовала не только документ, но и платеж на сумму более 2,5 млн долларов по контракту.

"Субъекты - две "оффшорки" Белиза, с непонятным конечным бенефициаром (подписанты - номинальные директора). Первая как бы Коломойского. Вторая как бы Шустера. Имеет ли Игорь Коломойский отношение к "LORIMER TRADING CORP”? Напрямую, разумеется, нет. Речь, очевидно, о третьей стороне. "Мы заплатили", - прозвучало в эфире. К договору приложена платёжка - с фирмы на фирму - в 2600000,00 долларов США. Подразумевается: стороной Коломойского за программы, произведённые компанией Шустера. С разницей в несколько дней", - написала она.

Кроме того, журналистка спросила мнение партнера Савика Шустера Павла Елизарова. Игоря Коломойского он называет "преподавателем школы офшоров" и отмечает, что не/причастность к компании "REDWOOD CONSULTANTS LTD”, по его словам, "проверяют юристы" - "потому что написать "3Stv" можно где и как угодно".

"Если у Коломойского есть претензии по этому контракту, мы встретимся в суде. Сейчас не хочу комментировать то дерьмо, которое он разбрасывает", - сказал Елизаров.

"Главный месседж: нас выкинули из эфира за две минуты до его начала. Мы это расцениваем как покушение на свободу слова. Своими действиями Коломойский показал, что может убрать из эфира - в угоду власти - даже такого известного ведущего как Савик Шустер. С этого момент все журналисты поняли, что они должны выполнять пожелания владельцев каналов. Мы считаем, что это преступление", - добавил он.

"Но все обсуждают почему-то не это, а кто, кому, как и куда платил", - акцентировал Елизаров, подтвердив намерение судиться с Коломойским.

"Договоренность была, что мы поставляем им видео-продукт для эфира. Свою часть мы выполнили. Со слов Коломойского, он оплатил десять передач, так пусть оплатил оставшиеся - 52 из 56. Долг за них 54 883 660", - добавил он также.

Скриншот: t.me/sonyakoshkina/659

Напомним, в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером Савик Шустер заявил, что собирается подать иск против олигарха Коломойского, который ранее обвинил журналиста, что он якобы брал деньги с гостей своей программы за участие, когда она выходила на канале 1+1, принадлежащем как раз Коломойскому.

Ранее Павел Елизаров рассказал "Стране", что "Коломойский снял Шустера с эфира по договорняку с окружением Порошенко".