В Службе национальной безопасности и обороны Украины заявили, что хоть пока и не обнаружили оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина", проверка юридических лиц, причастных к ним, продолжается. Об этом сказано в сообщении СНБО.

В СНБО подтвердили, что предложения Верховной Рады от 4 октября 2018 ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" действительно были рассмотрены на заседании СНБО Украины 19 марта 2019.

После этого СНБО поручил СБУ завершить проверку деятельности юридических лиц, имеющих отношение к каналам, которая дала бы основания для применения санкций (участие в террористической деятельности). На сегодня таких фактов не выявлено, но СБУ продолжает активную работу.

СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующего решения.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит с обращением Нацсовета в суд по поводу лишения лицензии NewsOne.

Также мы писали, что суд открыл дорогу к лишению лицензии канала 112.

Что стоит за атакой властей на канал 112 читайте подробнее здесь.