Актер "Квартала 95" и друг Владимира Зеленского Евгений Кошевой предположил, что президент Украины "немножко подустал". Об этом он сказал в интервью "1+1".

"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел", - подчеркнул Кошевой.

Он также добавил, что сейчас он уже меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает", но по-прежнему дружит со своим другом.

Видео: youtube.com/ЖВЛ

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, принятые в Верховной Раде. Он подписал документы о налогах, полупроводниках, перезагрузке власти, финансовой реструктуризации и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Также он отправился на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.