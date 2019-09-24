Во вторник, 24 сентября, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами, согласно которому предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование. Документ размещен на веб-портале Рады.

Согласно тексту законопроекта "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" (№ 2148 от 17 сентября), Стефанчук предлагает за неперсональное голосование наказывать штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет от 51 до 85 тысяч гривен. Расследованием такого рода нарушений будут заниматься следователи Госбюро расследований.

Напомним, в конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования. Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Как отмечено в документе, одним из оснований для прекращения полномочий депутатов является неперсональное голосование в парламенте за установление такого факта судом. Сейчас на сайте Верховной рады указано, что этот проект направлен на заключение Конституционного Суда.

12 сентября Стефанчук публиковал еще один президентский проект закона, который предусматривал штрафы за неперсональное голосование. Также сообщалось, что Рада отправила в Конституционный суд проект закона о лишении депутатов полномочий за прогулы и кнопкодавство.

Напомним, 11 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно, Александра Скичко.

Также мы писали, что движение "Чесно" в этот же день поймало на неперсональном голосовании депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук. Она нажала кнопку пульта сидящего справа Рублева.