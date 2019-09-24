Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю, который в начале июля этого года набросился на главу территориальной громады в Черниговской области и разбил ему телефон. Об этом в Telegram-канале сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство - Ред.). Еще один хороший пример, иллюстрирующий очень простую, но почему-то не всем понятную истину - от ответственности не уйти, даже если очень хочется", - написал Труба.

Стычка между экс-нардепом и на тот момент кандидатом по округу №206 Максимом Микитасем и председателем местной ОТГ Сергеем Пинчуком произошла в Любече 5 июля. В ходе конфликта Микитась грозил председателю сельсовета тюрьмой. Впоследствии Пинчук рассказал СМИ, что вызвал "скорую помощь", на месте работали правоохранители. На парламентских выборах Микитась баллотировался как самовыдвиженец по округу №206 в Черниговской области, но уступил кандидату от партии "Слуга народа".

Скриншот: t.me/truba_roman

Напомним, экс-нардеп Верховной Рады и экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из строительного бизнеса.

Также мы писали, что сам Микитась заявил, что продал Укрбуд "непубличным людям".