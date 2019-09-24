В Суде Европейского союза подтвердили, что персональные санкции, введенные в 2019 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, остаются в силе. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет "Укринформ".

"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует", - говорится в заявлении представителя пресс-службы.

Одновременно с этим уточняется, что 24 сентября суд постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 о введении ограничительных мер против Януковичей. Также сообщается, что решения Совета ЕС от 2019 относительно Виктора Януковича и Александра Януковича сейчас находятся в процессе обжалования.

Напомним, ранее пресc-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

Также адвокат сообщил, что Янукович собирается вернуться в Украину.