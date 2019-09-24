Итак, слухи об оставке главы Нацполиции Сергея Князева подтвердились. Сегодня на пресс-конференции в Киеве он заявил, что покидает свою должность.

О таком сценарии развития событий "Страна" рассказывала еще вчера, комментируя историю с его бывшей супругой, которую польские пограничники остановили с крупной суммой денег.

Наши источники в полиции сообщали, что историю с Викторией Князевой намеренно сделали достоянием общественности, чтобы подтолкнуть главу Нацполиции к оставке (что совсем не снимает вопросов, что это за средства и как часто бывшая супруга Сергея Князева перевозила их за кордон).

Детальнее эту историю можно прочитать в материале Сотни тысяч кэша и белый "Мерседес". Что произошло с бывшей женой главы Нацполиции на польской границе.

"Страна" изучила обстоятельства, которые привели к оставке Сергея Князева, и узнала, кто придет ему на смену.

Как снимали Князева

После переназначения Арсена Авакова министром внутренних дел, в его ведомстве началась кадровая революция. Тому же Князеву назначили трех новых заместителей, поменялись руководители ряда департаментов.

Этот процесс связывают с зачисткой кадров МВД под новую власть. И под удар пока попадает именно "старая гвардия" - люди самого Авакова и его бывшего заместителя Василия Паскала.

Что персонально до Князева - то, по нашей информации, кресло под ним шаталось уже давно. А история с бывшей женой - своего рода катализатор, чтобы Аваков не сопротивлялся уходу и не выставлял каких-то своих условий.

"Скорее всего, Князев и его супруга давно находились в разработке у правоохранителей. Просто сейчас на фоне подготовки почвы под его увольнение, решили воспользоваться ситуацией. И понимая, какой груз перевозят в машине, дали команду пропустить его с нашей стороны, а параллельно - "шепнули" на ту сторону, полякам. И сыграли эту комбинацию через них", - рассказал "Стране" источник в МВД.

Сам же глава Нацполиции в комментарии "Стране" так прокомментировал этуинформацию:

"Послушайте, я такой взрослый, что копать под меня - это, "до свидания". На каждый роток не накинешь платок. Если вы хотите понять мотивы моего решения, послушайте три последние минуты моего выступления, там все как есть", - заявил Князев нашему корреспонденту.

Отметим, что в конце своей пресс-конференции Сергей Князев заявил, будто его имя используют в политических дрязгах - и это неприемлемо для полиции, которая должна быть вне политики. Большей конкретики от главы Нацполиции не поступило.

Однако можно догадаться, что Князев говорил скорее всего о кадровых интригах внутри ведомства.

Среди тех, кто на фоне этих интриг идет в гору - люди из Департамента внутренней безопасности. Ранее возглавлявший "гестапо для копов" Евгений Коваль уже назначен первым замглавы Нацполиции (подробнее об этом можно прочитать здесь). А его протеже Андрею Рубелю прочат должность руководителя Департамента внутренней безопасности.

В качестве причины карьерного взлета Коваля и Ко собеседники "Страны" называют давнюю историю его знакомства с Владимиром Зеленским. Причем эта история оказывает непосредственное влияние практически не все кадровые пертурбации внутри МВД, которые мы наблюдаем последнее время.

А потому на ней стоит остановится подробнее.

Кадыров, Зеленский, Коваль, Евдокимов

Осенью 2014 года на прием к тогдашнему первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову пришел на тот момент руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский. Речь шла о конфликте, которые возникли после демонстрации студией пародии с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова.

На ней Кадыров был запечален во время молитвы, на фоне чего шутили кварталовцы.

Вскоре после этого Зеленский извинился перед Кадыровым, а уже после избрания Зе президентом в 2019 году, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов дал понять, что извинения были приняты: "если кто-то что-то смонтировал и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека".

По данным источников "Страны" в МВД история с извинениями Зеленского имела, однако, и непубличную часть.

Якобы на фоне конфликта с главой Чечни, Зеленский, опасаясь за свою безопасность, тогда же, в 2014 году, обратился за помощью к Владимиру Евдокимову. И последний действительно помог.

Один из подчиненных Евдокимова, занимавший в период событий Евромайдана пост начальниа столичного УБОПа Виталий Стрижак, организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молодованом), человеком, имевшим связи в криминальных кругах и не только.

На рандеву с "авторитетом" Стрижак вместе с Зеленским отрядил своего заместителя Евгения Коваля. Обсуждение "мировой" затянулось на несколько встреч. Изначально Ериняк беседовал с замглавы МВД Чеченской Республики, которого называл в беседе "Апти". После этого "Молдована" вывели на руководителя МВД. А затем и состоялся разговор с ним Зеленского.

Помимо прочего, якобы, было договорено, что Зеленский вместе с Молдованом лично прилетят на встречу с Рамзаном.

"Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении", - рассказывает "Стране" собеседник в МВД.

По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку. вернулся, но сетовал о том, что его кинули самого на данный визит и высказывал претензии к Зеленскому.

И вскоре после возвращения из РФ Ериняка в Киеве воспламенилась машина Зеленского.

Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалев.

Что сейчас, пустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД.

Основные претенденты на место Князева

По данным "Страны", изначально наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Нацполиции назывался нынешний замглавы НПУ Игорь Клименко.

Клименко - гланвый кадровик в ведомстве. По специальности психолог, учился в Харькове. Его биография опубликована на сайте Нацполиции.

В каких-либо публичных скандалах Клименко не замешан и знакомые по службе характеризуют его как спокойного системного человека, который неплохо налажил работу на своем направлении и умел находить общий язык со сложным "полицейским" коллективом.

Поэтому, собственно, его кандидатура и рассматривалась как приоритетная.

Однако паралельно в МВД гуляет слух, что на место руководителя Нацполиции может быть назначен упомянутый выше Владимир Евдокимов. Причем некоторые источники полагают, что карьерный взлет его может быть и еще выше - на главу всего МВД.

С нынешним министром Аваковым у Евдокимова, к слову, не лучшие отношения. В конце 2014 году его убрали из МВД и некоторые скандалы, которые затем возникали вокруг фигуры Арсена Боисовича связывали со стараниями его бывшего зама.

Владимир Евдокимов - старый милицейский "кадр", тоже, кстати, из Харькова. Он уже давно занимает занимает высокие посты в украинской правоохранительной иерархии. С 2007 по 2010 год является первым замминистра внутренних дел (когда министром был Юрий Луценко). Потом снова получает эту должность уже после Евромайдана - при министре Арсене Авакове.

Евдокимова националисты связывают с убийством лидера "Правого сектора" Сашка Билого в 2014 году. В этом его неоднократно обвинял экс-глава этой организации Дмитрий Ярош.

В целом по нему в интернете есть огромное количество компромата на любой вкус. Что касается политической ориентации, то его в разное время считали человеком то Коломойского (Евдокимов в 2005 году возглавлял УВД Днепропетровской области), то экс-премьера Еханурова.

Но сейчас, если верна информация о его роли в "примирении" Зеленского и Кадырова, у него есть самая прямая политическая поддержка.

Но поможет ли она ему вернуться на руководящие посты - вопрос. "Вокруг Евдокимова было огромное количество скандалов. Просто огромное. Если его назначат, это будет очень сильный имиджевый удар по Зеленскому. Фактически это кадр из глубокого прошлого. Поэтому, не исключено, что его пока на официальные должности назначать не будет. А он будет тянуть своих людей. В первую очередь - Евгения Коваля", - сказал источник в МВД.

И действительно, карьера Коваля сейчас стремительно идет в гору.