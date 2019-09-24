В Польше увеличилось число случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к гражданам Украины. Случай избиения украинского студента в городе Жоры взяла на личный контроль уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом говорится ее на Facebook-странице во вторник, 24 сентября.

"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - говорится в опубликованном сообщении Денисовой после ее встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром.

В качестве примера она привела жестокое избиение украинского студента группой из пяти человек в польском городе Жоры 20 сентября.

Также сообщается о подписании с польской стороной письма о намерениях по углублению двустороннего сотрудничества и обсуждении вопросов защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан.

Кроме того, она намерена обратиться с предложением в Министерство иностранных дел Украины по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши.

Скриншот, фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", в Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Информации о том, по какой причине военный находился в больнице, пока нет.

Также сообщалось, что по делу о контрабанде янтаря в Польше задержали двух украинцев, которые представлялись сотрудниками украинских спецслужб.

Напомним, что сотрудники СБУ следили за польскими политиками и бизнесменами в борделях.