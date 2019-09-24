Украинцу, чтобы купить iPhone 11, необходимо работать 97 дней. Это на 40 дней меньше, чем год назад. Об этом говорят данные исследования портала Picodi.com.

"После сентябрьской презентации нового iPhone 11 Pro мы решили разобраться, сколько дней нужно работать, чтобы заработать на новинку, и что изменилось в этом рейтинге по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портал уже изучал стартовые цены на новый iPhone. В 2018 году верхнюю строчку антирейтинга заняли Филиппины (более 156 дней), за ними расположился Пакистан (более 88 дней). В Аргентине, Индии, Китае и Мексике требуется более 50 рабочих дней. Наиболее соотносимой со стоимостью смартфона оказалась оплата труда в Швейцарии, Люксембурге, Норвегии, Дании и Эмиратах, где в 2018 году требовалось меньше 7 дней.

Рейтинг сентября 2019 года для Украины выглядит иначе. "По данным Государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата в Украине в первом полугодии текущего года составляла 10783,13 гривень (8680,4 UAH "чистыми"). "Понадобится 96,7 дня, чтобы "отработать" последний айфон. Это на 40 дней меньше, чем год назад", - подчеркивает издание.

В лидерах рейтинга оказались Швейцария, США, а также Люксембург, где соотношение iPhone’a к средней заработной плате является самым выгодным. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня. Антирекорд принадлежит Украине. Долго на новый айфон нужно откладывать также жителям Колумбии (89,7 дня) и Казахстана (76,5 дня).

В таких странах как Польша и Чехия новый гаджет равнозначен по стоимости 31,8 и 25,2 рабочих дня. Индикатор iPhone 2019 рассчитывается на основе цен iPhone 11 Pro (с памятью 64 ГБ), официально опубликованных на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Информация о средней зарплате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Заработную плату поделили 21 – среднее количество рабочих дней в месяце.

Фото: picodi.com

Напомним, что согласно индекса Биг Мака, курс гривни к доллару должен составлять 9,93 грн/$.

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