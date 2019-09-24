В "ДНР" сообщили о готовности провести с Киевом новый обмен пленными по формуле "50 на 88". Об этом сказала представитель "ДНР" по правам человека Дарья Морозова, передает RT.

"Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену", - цитирует Морозову РИА Новости.

По её словам, на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Она отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что провести обмен "всех на всех" возможно за несколько дней при наличии воли всех сторон.

Как сообщала "Страна", переговоры об обмене сейчас ведутся на двух площадках - в минском и нормандском форматах. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова в кулуарах совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.

Ранее стало известно, что новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти после конференции Нормандского формата.