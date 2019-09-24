Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и старший советник президента США по вопросам ОПК Украины Дональд Винтер обсудили аудит и изменения, которые новое руководство внесет в работу предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

По словам гендиректора "Укроборонпрома", ближайшие планы руководства - реструктуризация активов, привлечение инвестиций и модернизация производственных мощностей.

"Укроборонпром проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а Концерн целом станет активным участником процесса развития отрасли", - сказал Айварас Абромавичус.

По словам гендиректора концерна, украинская армия - главный клиент "Укроборонпрома", а Минобороны - самый важные партнер. Поэтом предприятия-участники ГК будут делать все возможное, чтобы обеспечивать ВСУ всем необходимым.

Во время встречи стороны также обсудили важность изменений корпоративного управления и приведения устава "Укроборонпрома" в соответствие стандартам OECD, что позволит предприятиям концерна вовлекаться в международную кооперацию.

Напомним, гендиректор госконцерна "Укроборонпром" назначил четырех заместителей.

Также мы писали, что Министерство обороны станет акционером госконцерна "Укроборонпром".