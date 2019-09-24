Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку. Об этом он заявил на пресс-конференции, созванной сегодня в Киеве, сообщает корреспондент "Страны".

Князев сначала перечислял улучшения в работе полиции, которые произошли за последние два года. После чего заявил, что уходит со своей должности.

Сделав это заявление, он встал, сказал "Честь имею" и вышел из зала. На просьбы журналистов прокомментировать отставку Князев бросил: "Я уже все сказал".

Отметим, что об увольнении главы Нацполиции заговорили еще вчера, после скандала с его бывшей женой. Викторию Князеву остановили на польской границе с крупной суммой денег.

Сергей Князев заявил, что деньги принадлежат не Виктории, а ее работодателю, который ехал вместе с ней.

Детально эту историю мы разбирали в материале Сотни тысяч кэша и белый "Мерседес". Что произошло с бывшей женой главы Нацполиции на польской границе.