Какой сегодня праздник

Сегодня в Украине и мире отмечают День туризма. Православные празднуют Воздвижение Креста Господня. Именины отмечают Иваны.

Праздник в Украине

Работники туристического бизнеса отмечают свой профессиональный праздник, который учредили в 1979 году. В Украине дату отмечают с 1998 года.

Церковный праздник

Сегодня православные отмечают Воздвижение Креста Господня. Праздник символизирует искупление от грехов и является одним из главных в христианстве. В этот день верующие посещают церкви и просят защитить от скверны. Праздник связывают с поисками креста, на котором распяли Христа, организованные императором Константином Великим. Вместе со своей матерью Еленой ему удалось отыскать святыню. По преданию, когда крест нашли, рядом с ним стали исцеляться люди (по одной из версий воскрес покойник из проходившей мимо похоронной процессии). Это и подтвердило, что была найдена настоящая святыня. Крест вместе с Гробом Господним привезли в Иерусалим, где построили храм Воскресения Христова. Позже его разделили на много частей и развезли по всему миру.

В этот день православные постятся. Считается, что тому, кто придерживается ограничений в еде, будут прощены семь грехов. В народе день получил название Третьи осенины, считалось, что в этот день заканчивалось бабье лето. Хозяйки начинали засаливать капусту.

События и даты

В 1885 году в Харькове было открыто первое техническое учебное заведение Южнороссийский технологический институт.

В 1893 году первую украинскую газету Svoboda начали издавать в Джерси-Сити.

В 1905 году легендарный физик Альберт Эйнштейн опубликовал научный труд со своим знаменитым уравнением E=mc².

В 1912 году в Киеве заработал первый стадион "Спортивное поле", вместимостью 3 тысячи человек.

Сегодня 47 лет исполняется известной американской киноактрисе и обладательнице премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу.

Экс-капитан Ромы Франческо Тотти сегодня отмечает 43 года. Украинской певице Ани Лорак исполняется 41 год, а шведская певица Аврил Рамона Лавин отмечает 35-летие.

Именины

Сегодня День ангела у Ивана.