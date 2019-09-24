В Киевской области в ДТП попал пьяный водитель. У него в машине сотрудники полиции нашли похищенного ребенка и мужчину в багажнике.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области во вторник, 24 сентября.

ДТП произошло накануне на автодороге Киев-Чоп. Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что виновником был водитель автомобиля Hyundai Santa Fe. В салоне, кроме водителя, находились пассажир и четырехлетняя девочка, дочь автовладельца. В результате аварии ребенок не пострадал.

Полицейские заметили, что автомобилист был пьян. Тест на драгере показал результат в 3,16 промилле. Во время составления протокола в багажнике обнаружили еще одного мужчину. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили несколько админпротоколов, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Также на место ДТП вызвали мать ребенка. Выяснилось, что отец девочки пьянствовал трое суток, забрал ребенка и не отдавал матери. Малышку вернули матери.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Как сообщала "Страна", в Киевском райсуде Одессы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автоцистерны. По словам водителя, в момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее.

Напомним, что после жуткого ДТП на трассе между Новой Долиной и Прилиманским, в котором погибли девять человек, в Одесской области объявлен траур.