Комитету Верховной Рады по вопросам бюджета предлагают увеличить в следующем году финансирование Национальной академии наук Украины за счет сокращения расходов на Украинский институт национальной памяти, который ранее возглавлял Вятрович.

Об этом в Facebook написал нардеп от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин.

"Вот это вопрос небольшой, но очень значимый: в условиях хронической недофинансирования отечественной науки считаю преступным выделять большие деньги на детище Вятровича, виновное в разжигании вражды и ненависти в обществе. Внёс предложение о соответствующей коррекции проекта бюджета. Посмотрю, под каким предлогом представители "Слуг народа" решатся эту идею отклонить", - написал Волошин.

Он приложил соответствующий документ к посту. В нем указано, что нардеп предлагает перенаправить на Академию наук 129 886 гривен. Волошин заявил, что будет обращаться к большинству с просьбой поддержать его идею.

Скриншот: Facebook/ Oleg Voloshin

Напомним, Оппоплатформа готовит свой вариант бюджета-2020.

Также мы писали, что появилась таблица с распределением расходов в проекте бюджета-2020.