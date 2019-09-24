Во вторник, 24 сентября, Высший совет правосудия (ВСП) избрал своим новым председателем Андрея Овсиенко. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

За кандидатуру Овсиенко на тайном голосовании свои голоса отдали 12 членов ВСП. Отмечается, что Андрей Овсиенко был избран членом ВСП XIV внеочередным съездом судей Украины в марте 2017 года, с мая 2019 года был секретарем Третьей дисциплинарной палаты.

Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия.

Напомним, ранее глава Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха подал в отставку, он решил уволиться по состоянию здоровья. Совет удовлетворил его прошение.

Также мы писали, что Высший совет правосудия избавился от судьи, который закрыл дело против Кернеса.