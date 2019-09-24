В Киевском райсуде Одессы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автоцистерны, подозреваемого в совершении ДТП с девятью погибшими на трассе Одесса – Белгород-Днестровский. Об этом сообщает "Думская" во вторник, 24 сентября.

В ходе судебного заседания подозреваемый заявил, что не выезжал на встречную полосу движения. Мужчина потребовал провести полную техническую экспертизу обоих транспортных средств, которые попали в ДТП.

По словам водителя, в момент столкновения он спускал свой грузовик с холма, в то время как по двум встречным полосам транспорт двигался в пять раз быстрее. "Я спускаюсь. Смотрю на переднюю машину, чтобы была дистанция. Так спускаемся гуськом, я притормаживаю, и тут удар", – говорит он и добавил, что не знает, как перед ним появилась маршрутка.

Защита просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя это тем, что подозреваемому необходима операция на руке. К тому же, он – не мажор, а обычный водитель, и не может влиять на ход расследования, имеет работу, постоянное место жительства.

Прокуратура просила поместить подозреваемого под стражу, так как он проживает в Кропивницком, и более мягкая мера замедлит расследование. Кроме того, водителю грозит срок до 10 лет лишения свободы, поэтому он может скрыться от правосудия. В ходе заседания прокуроры также заявили, что ранее водитель трижды привлекался за нарушение ПДД, а именно за превышение скорости.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии доказательств выезда на встречную полосу фуры, прокурор отметил, что об этом свидетельствуют следы на месте ДТП, других доказательств у следствия пока нет. В итоге судья Юлия Федулеева удовлетворила ходатайство прокуратуры в полном объеме. Орловского поместили под стражу на 60 дней.

Видео: youtube.com/Пушкинская.net

Как сообщала "Страна", в субботу, 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области столкнулись маршрутка и грузовик. По предварительным данным погибли девять человек, еще двое - травмированы. В произошедшем обвинили водителя грузовика.

Ранее на дороге в селе Шабо Одесской области водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и допустил столкновение с другой машиной. В результате пострадали не менее 19 человек.