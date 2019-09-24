Депутаты Верховной Рады девятого созыва по состоянию на 18 сентября не обращались за компенсацией за жилье. Об этом во вторник, 24 сентября, пишет УНН со ссылкой на ответ Аппарата ВР.

"...выплата средств народным депутатам Украины девятого созыва для компенсации стоимости аренды (найма) по состоянию на 18 сентября 2019 года не производилась", - говорится в ответе. В Аппарате ВР уточнили, что пока никто из нардепов и не обращался за такой компенсацией.

Нардепы имеют право на ежемесячное получение средств на аренду жилья или найм гостиничного номера, которые проживают дальше 30 км от Киева. Компенсацию из бюджета за аренду жилья получали 170 народных депутатов прошлого созыва, из которых 120 являются официальными миллионерами, а минимум 25 имеют жилье в столице или ближайшем пригороде.

Ранее "Страна" писала, кто из нардепов прошлого созыва в июне получил 20-тысячную компенсацию за аренду жилья.

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