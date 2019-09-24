Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые Верховная Рада приняла на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Зеленский поставил свою подпись под Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" №117-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 сентября. Документ предусматривает, что на государственную службу 7% сотрудников (то есть около 14 тысяч людей) можно брать по контракту. Закон предполагает и расширение оснований для увольнения чиновников категории "А".

Также президент подписал закон о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом № 105-ІХ, принятый Верховной Радой 18 сентября. Необходимость заключения настоящего Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенции между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения.

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" № 102-ІХ, принятый парламентом 18 сентября. Из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, исключена деятельность в сфере телекоммуникаций.

Президент, кроме того, дал ход Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий" № 111-ІХ, принятый Радой 19 сентября. Этот документ является евроинтеграционным. Любопытно, что ранее его раскритиковал и назвал лоббистским нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации" № 112-ІХ, принятый украинским парламентом 19 сентября. Документ предусматривает проведение совместной процедуры реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов. Также он продлевает действия закона "О финансовой реструктуризации" до шести лет.

Зеленский поставил свою подпись под изменениями в Законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 115-ІХ, который с 1 января 2021 вводит новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Кроме того, он подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц" № 116-ІХ.