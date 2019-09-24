Президент Владимир Зеленский не получал предложений фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде относительно назначения членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Украинских новостей.

Весь состав ЦИК был уволен досрочно Радой 13 сентября. Согласно законодательству, фракции были обязаны подать президенту свои предложения относительно персонального состава новой комиссии не позднее 14 сентября. На их основании глава государства должен был в течение трех дней внести в парламент представление на назначение нового состава Центризбиркома. В то же время по состоянию на 24 сентября Зеленский не внес в Раду соответствующее представление.

Согласно ответу Офиса президента, своевременно свои предложения внесла только фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь". 13 сентября ОПЗЖ предложила Зеленскому две кандидатуры на должность членов ЦИКа: заместителя руководителя секретариата ЦИКа Сергея Дубовика и бывшего депутата парламента Юрия Мирошниченко.

16 сентября свои предложения внесли фракции "Европейская солидарность" и "Голос". "Евросолидарность" предложила двух кандидатов - бывших депутатов Рады от "Блока Петра Порошенко" Александра Черненко и Юрия Буглака.

"Голос" внес одного кандидата - сооснователя Гражданской сети "Опора", бывшего заместителя министра образования и науки (2014-2016) Андрея Гевко.

Фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина" публично сообщала лишь о внесении президенту кандидатуры главного консультанта отдела представительства в судах секретариата ЦИКа Виктории Глущенко. В то же время, согласно ответу Офиса президента, 16 сентября на имя Зеленского поступило подписанное председателем "Батькивщины" Юлией Тимошенко предложение о назначении Жанны Усенко-Черной - экс-члена ЦИКа от "Батькивщины" в 2004-2018, в том числе заместителя председателя комиссии с 2007 года. 17 сентября "Батькивщина" также внесла Зеленскому кандидатуру Глущенко для назначения членом ЦИКа, при этом в письме не говорится, что кандидатура Глущенко вносится вместо Усенко-Черной.

Жанна Усенко-Черная Фото: glavred.info

Предложения "Слуги народа" и "За будущее" в Офисе президента не зарегистрированы.

Фото: ukranews.com

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