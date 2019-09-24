Во вторник, 24 сентября, в Верховном суде Испании поддержали перенос останков бывшего фашистского диктатора Франсиско Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида на обычное кладбище. Его родственники подали иск с просьбой захоронить его в склепе собора Альмудена. Он был отклонен.

Планируется, что останки будут перезахоронены на мадридском кладбище Мингоррубио, где похоронена его супруга. Об этом сообщает интернет-версия испанской газеты "Вагнуардия".

Таким образом, семья Франко проиграла последний бой в высшей юридической инстанции страны. Тем не менее, адвокаты родственников Франко заявили, что намерены идти до конца, чтобы избежать эксгумации.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти после вооруженного переворота и гражданской войны 1936-1939 годов. Он руководил страной как каудильо в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.

В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

Как сообщала "Страна", в Кабинете министров Испании приняли окончательное решение об эксгумации останков Франко. Представители правительства подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.

Ранее от рака умерла его единственная дочь Мария дель Кармен.