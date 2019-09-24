Государственное бюро расследований не заводило дело против экс-дипломата Андрея Дещицы из-за его высказываний в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом написала сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook.

Она разместила на своей странице пост пользователя Ефима Коломойца. Тот утверждал, что из-за высказывания "Путин - Х@@ло" против Дещицы якобы завели дело из-за публичного оскорбления государственного деятеля дружественной страны и якобы об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Это фейковая новость. Ничего такого пресс-служба ГБР не распространяла! Такого уголовного производства нет", - написала Ирина Винокурова.

Скриншот: Facebook/ Ирина Винокурова

Напомним, недавно глава ГБР Труба нашел в своем кабинете прослушку.

Также мы писали, что ГБР заподозрило экс-спикера Парубия в создании вооруженных группировок.