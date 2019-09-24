Львовский облсовет требует временно отстранить начальника полиции области и провести служебное расследование по факту избиения активистов в Сосновке, пишет Интерфакс-Украина.

За такое обращение к министру внутренних дел, начальнику Нацполиции и генпрокурору Украины проголосовали во вторник 64 депутата Львовского облсовета во время внеочередного заседания.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, осуждаем действия сотрудников правоохранительных органов и обращаемся с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных структур, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также, на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника полиции Львовской области Василия Виконского", – сказано в обращении.

В то же время предложение части депутатов и общественных активистов требовать немедленного увольнения Виконского с должности начальника Национальной полиции во Львовской области не набрало необходимого количества голосов.

До этого, во вторник утром, около 50 активистов ворвались на аппаратное совещание под руководством главы Львовской ОГА и требовали увольнения начальника Нацполиции в области в связи с силовым разгоном митингующих, блокировавших состав с углем на железнодорожной станции Сосновка. Митингующие считают, что уголь поступает из России.

Как сообщил Виконский, открыты два уголовных производства – по факту блокирования путей сообщений и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Также проводятся служебные расследования по фактам превышения служебных полномочий в связи с применением спецсредств "Терен" и травматического оружия.

По данным Виконского, после инцидента в полицию доставили 34 участника акции протеста, их опросили в качестве свидетелей и отпустили.

Напомним, что восемь полицейских пострадали под Львовом, когда пытались снять блокаду с эшелонов российского угля. Также получили травмы 10 активистов.

"Страна" ранее разбиралась, почему под Львовом Семенченко и его команда блокируют российский уголь.