Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал представление некоей "обновленной" политической силы, с которой он планирует участвовать в грядущих местных выборах. Действующий лидер партии "УДАР" название этой политсилы не упомянул.

"Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. Также, убежден, нужно договариваться об объединении усилий - для того, чтобы город Киев развивался", - сказал Кличко в эфире телеканала "Киев". Его цитирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Также считает необходимым принять такой закон о столице Украины, который будет гарантировать Киеву развитие самоуправления, обеспечит киевлянам право выбирать власть в своем городе. Он также подчеркнул, что борется, в первую очередь, за право киевлян избирать власть, за принципы демократии и самоуправления.

"Речь не идет о фамилиях или каких-то политических силах. А о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне выбирали человека, который берет перед ними обязательство воплотить ту программу развития города, которую презентует жителям. И потом отвечает перед людьми за свою работу", - отметил мэр Киева.

Как сообщала "Страна", представитель "Слуга народа" Александр Корниенко уже предложил мэру Киева написать официальную просьбу о проведении досрочных выборов в Киевраду.

Ранее мэр Виталий Кличко сделал это публично. В свою очередь, в Зе-команде уже подготовили проект законодательных изменений, которые полностью меняют субординацию в городе.

Олеся Медведева разбиралась, что происходит вокруг мэра Киева:

Видео: youtube.com/Страна.ua