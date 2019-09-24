Глава Высшего совета правосудия (ВСП) Владимир Говоруха подал в отставку. Об этом сообщается на странице ВСП в соцсети.

"Председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха сегодня написал заявление о досрочном прекращении полномочий Председателя ВСП", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Говоруха решил уволиться по состоянию здоровья. Совет удовлетворил его прошение об отставке. Начато избрание нового главы ВСП.

Напомним, что Владимир Говоруха был избран главой Высшего совета правосудия 16 апреля текущего года вместо Игоря Бенедисюка.

Владимир Говоруха. Фото: antikor.com.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Высший совет правосудия отказался отстранять от исполнения обязанностей судью Павла Вовка .

Ткже мы сообщали, что Конституционный суд решил, что НАБУ не может обжаловать акт Высшего совета правосудия.